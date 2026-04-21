Brits parlement akkoord met levenslang rookverbod voor generaties

LONDEN (ANP) - Het Britse parlement heeft ingestemd met een levenslang rookverbod voor jongere generaties. Dat betekent dat iedereen die na 2008 is geboren nooit meer tabaksproducten zoals sigaretten mag kopen, schrijven Britse media.

Minister van Volksgezondheid Wes Streeting sprak over een historisch moment. "Kinderen in het Verenigd Koninkrijk zullen deel uitmaken van de eerste rookvrije generatie, beschermd tegen een leven vol verslaving en schade."

De wetgeving wordt niet meteen van kracht, maar moet nog bekrachtigd worden door de koning. Dat gebeurt naar verwachting volgende week.

Meer bevoegdheden

Ministers krijgen daarna volgens omroep BBC ook meer bevoegdheden om roken aan te pakken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van zeggenschap over smaken en verpakkingen van tabaksproducten en vapes.

Roken leidt jaarlijks tot 400.000 ziekenhuisopnames in Engeland, schrijft de krant The Guardian. Het is ook gelinkt aan tienduizenden sterfgevallen.