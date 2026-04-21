Verliezen op Wall Street om twijfels over gesprekken VS en Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handelsdag uitgegaan. Beleggers waren in afwachting van meer duidelijkheid over gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Het staakt-het-vuren zou in eerste instantie dinsdagnacht aflopen, maar kort na het slot van de beurshandel kondigde president Donald Trump een verlenging van het bestand aan.

Het overleg tussen de landen moet plaatsvinden in Pakistan, maar Iran heeft nog niet aangegeven of het meedoet. Daarom is ook de delegatie van de regering-Trump nog niet vertrokken. Onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner en vicepresident JD Vance bevinden zich nog in de VS, schreven Amerikaanse media dinsdag. Later volgden berichten dat Vance de trip naar Pakistan helemaal zou hebben afgezegd.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 49.149,38 punten. De S&P 500-index daalde 0,6 procent tot 7064,01 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,6 procent op 24.259,96 punten. Vrijdag sloten de S&P 500 en de Nasdaq nog op recordstanden. De Amerikaanse beurzen zijn sinds het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran, dat op 7 april werd bereikt, hard gestegen door de hoop op een spoedig einde aan de strijd.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen omhoog, na een eerdere daling in afwachting van een akkoord tussen de twee landen. Brentolie werd 2,8 procent duurder op 98 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 2,8 procent meer op 92,13 dollar. Vrijdag werd olie nog bijna 12 procent goedkoper.

Beleggers hadden daarnaast ook aandacht voor de hoorzitting in de Senaat voor de benoeming van Kevin Warsh, de door Donald Trump voorgedragen kandidaat voor het voorzitterschap van de Federal Reserve. Warsh zei tegen de senatoren dat hij onafhankelijk zou handelen als baas van de Amerikaanse centrale bank. Ook vertelde hij dat Trump hem nooit gevraagd heeft om zich te committeren aan bepaalde rentebeslissingen.

Apple

Apple verloor 2,5 procent, nadat bekend werd dat Tim Cook vanaf september stopt als topman. Hij wordt dan vervangen door John Ternus, de huidige baas van de hardwaredivisie van Apple.

UnitedHealth steeg 7 procent. De grote zorgverzekeraar presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar.

Amazon won 0,7 procent. Het techconcern gaat tot 25 miljard dollar investeren in Anthropic, dat veel opzien baart met zijn geavanceerde AI-modellen en chatbot Claude. De aankondiging geeft aan dat grote techbedrijven nog steeds bereid zijn fors te investeren in AI.