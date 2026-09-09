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Britse man opgepakt om voorbereiding sabotageactie voor Russen

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 19:54
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SWINDON (ANP) - De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan verdacht wordt met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. Hij is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie.
De 31-jarige Joshua Cammidge, met de Britse nationaliteit, kreeg volgens de aanklagers instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GROe, de Russische militaire inlichtingendienst. Het is niet duidelijk wat voor sabotage er zou zijn voorbereid.
De contraterrorismepolitie pakte Cammidge vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Ook op een ander adres in die stad werd een huiszoeking gedaan.
De verdachte wordt donderdag voorgeleid in Londen.
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