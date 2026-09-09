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Vakbonden noemen landelijke ov-staking geslaagd

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 19:57
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UTRECHT (ANP) - Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer, waarmee leden protesteerden tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden legden op het spoor en in het stads- en streekvervoer het werk neer.
Volgens FNV deden 6000 leden van die bond mee aan de staking. CNV sprak op woensdagmiddag van ruim 2000 leden die staakten.
Een woordvoerder van FNV stelt dat de bereidheid om actie te voeren groot was. Hij benadrukt dat "we niet voor ons plezier staken". Wel vindt hij het positief dat door de landelijke staking meer werkende Nederlanders bewust zijn gemaakt van de mogelijke gevolgen van de kabinetsplannen voor uitkeringen en arbeidsongeschiktheid. Daarvoor organiseerde FNV ook flyeracties om duidelijk te maken wat de reden voor de staking was.
Vorige week lekten kabinetsplannen uit waarin de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking deed naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de vakbonden willen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet van tafel gaat.
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