Britse minister dankt Nederland na repatriatie passagiers Hondius

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 1:11
LONDEN (ANP) - Twintig Britse passagiers van de m/v Hondius zijn zondagavond vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De repatriëringsvlucht landde in Manchester, waarna de passagiers zijn overgebracht naar het ziekenhuis Arrowe Park even buiten Liverpool, meldt Sky News. Die medische faciliteit werd begin 2020 ook gebruikt om besmette coronapassagiers vanuit China te behandelen.
De Britse minister van Buitenlandse Zaken Yvette Cooper bedankt "allen die dag en nacht hebben gewerkt om de passagiers terug naar het Verenigd Koninkrijk te brengen". Ze schrijft op X dat de repatriëring het resultaat was van samenwerking met Spanje, Zuid-Afrika, Nederland en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
De patiënten worden 72 uur gemonitord in het ziekenhuis. Op dit moment heeft niemand van hen symptomen van het hantavirus, dat rondging aan boord van het cruiseschip. Passagiers die na 72 uur niet ziek zijn geworden, mogen naar huis, waar ze nog 42 dagen in thuisquarantaine moeten blijven, aldus Sky News.
