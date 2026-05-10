Trump noemt Iraans vredesvoorstel volkomen onacceptabel

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump noemt het Iraanse voorstel aan de Verenigde Staten "volkomen onacceptabel". "Ik heb zojuist de reactie gelezen van de zogenaamde 'vertegenwoordigers' van Iran. Ik vind het niets - volkomen onacceptabel!" schrijft hij deels in hoofdletters op Truth Social. De president lichtte zijn oordeel niet toe.

De Iraniërs hadden via bemiddelaar Pakistan gereageerd op een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. Teheran benadrukte in zijn reactie de noodzaak van een einde aan de oorlog op alle fronten, dus ook in Libanon, en de opheffing van de sancties tegen Iran, aldus het Iraanse persbureau Tasnim.

Pakistan bemiddelde eerder het staakt-het-vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Onderhandelingen over een duurzaam vredesakkoord lopen steeds op niets uit. Langetermijnafspraken over de Iraanse nucleaire infrastructuur zouden onder meer een struikelblok zijn.