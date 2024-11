Britse oud-vicepremier John Prescott (86) overleden

LONDEN (ANP) - De Britse oud-politicus John Prescott is op 86-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie aan Britse media en via X laten weten. Prescott was vicepremier onder Tony Blair. Hij zat ook veertig jaar in het parlement namens het kiesdistrict Kingston upon Hull East.

"John heeft zijn leven lang geprobeerd de levens van anderen te verbeteren en vocht voor sociale gerechtigheid en bescherming van het milieu, van het moment dat hij kelner was op de cruiseschepen tot hij de langst dienende vicepremier werd", laat zijn gezin weten.

Prescott stierf woensdag in een verpleeghuis waar hij de laatste jaren van zijn leven woonde. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer.