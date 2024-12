Britse overheid trekt 75 miljoen pond uit voor lhbtq-veteranen

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse overheid gaat 75 miljoen pond (ongeveer 91 miljoen euro) uittrekken ter compensatie voor lhbtq-veteranen die ontslagen zijn vanwege hun geaardheid. Dat maakt het ministerie van Defensie bekend.

Tot hervormingen in het jaar 2000, waren lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders uitgesloten van de militaire dienst in het Verenigd Koninkrijk. Degenen die er toch waren en werden ontdekt, werden vaak lastiggevallen, mishandeld en ontslagen, volgens een rapport dat vorig jaar in opdracht van de regering was opgesteld. Lhbtq-veteranen ontvangen ongeveer 60.000 euro als compensatie. Ook kunnen zij een aanvraag indienen om hun rang te herstellen en de ontslagreden te wijzigen.