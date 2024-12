CBS News: Trump nodigt China's Xi Jinping uit voor inhuldiging

WASHINGTON (ANP) - De toekomstige president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft de Chinese president Xi Jinping uitgenodigd voor zijn inhuldiging. Dit meldt de Amerikaanse nieuwszender CBS News.

Volgens bronnen van CBS nodigde Trump de Chinese leider vlak na de verkiezingen in november uit. Het is niet duidelijk of Xi Jinping de uitnodiging ook heeft geaccepteerd. Ook andere buitenlandse leiders zouden naar de inhuldiging komen die in januari plaatsvindt. Volgens CBS is de Hongaarse premier Viktor Orbán nog aan het overwegen of hij komt.