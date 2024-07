Britse politie zoekt man met kruisboog die drie vrouwen doodde

BUSHEY (ANP) - In Engeland is de politie een klopjacht begonnen naar een man die drie vrouwen heeft gedood met een kruisboog. De politie heeft volgens Britse media een 26-jarige verdachte op het oog, die mogelijk nog gewapend is.

De hulpdiensten troffen dinsdagavond de drie vrouwen aan in een huis in Bushey, een stad net buiten Groot-Londen. De politie vermoedt dat de slachtoffers, die kort na aankomst van de hulpdiensten overleden, familie van elkaar zijn.

De verdachte, Kyle Clifford, komt uit Enfield, een andere randgemeente van Groot-Londen. Zijn mogelijke motief is niet bekend. De politie waarschuwt dat mensen hem niet moeten benaderen als ze hem zien, omdat hij gevaarlijk zou kunnen zijn.

Afgelopen maart arresteerde de Britse politie ook al een man die in Londen twee mensen had aangevallen met een kruisboog. In 2021 probeerde een man met een kruisboog in te breken in Windsor Castle om koningin Elizabeth te vermoorden.