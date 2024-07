Titelverdediger Zverev lijkt fit voor olympisch tennistoernooi

LONDEN (ANP/DPA) - Titelverdediger Alexander Zverev denkt gewoon mee te kunnen doen aan het tennistoernooi van de Olympische Spelen. De Duitse nummer 4 van de wereld had op Wimbledon, waar hij maandag werd uitgeschakeld na een vijfsetter tegen de Amerikaan Taylor Fritz, last van een knie en liet nader onderzoek doen. Dat heeft volgens zijn broer en manager Mischa Zverev geen ernstige problemen aan het licht gebracht.

Mischa Zverev had dinsdag nog voor onzekerheid gezorgd door te zeggen dat de Spelen mogelijk in gevaar waren, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. Maar "meedoen in Hamburg staat ook op de planning", zegt hij woensdag over zijn broers deelname aan het toernooi in zijn thuisstad van volgende week.

De Spelen van Parijs beginnen op 26 juli.