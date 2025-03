Britse premier hervormt zorg en heft Engelse NHS op

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft een hervorming van de gezondheidszorg aangekondigd. De Engelse tak van de nationale gezondheidsdienst (NHS) wordt opgeheven, maakte hij bekend. Dat moet volgens de centrumlinkse regeringschef leiden tot minder bureaucratie en meer geld voor de zorg.

Het was volgens Britse media al duidelijk dat er een grote reorganisatie aan zat te komen. Allerlei topbestuurders hebben de afgelopen tijd hun vertrek aangekondigd, onder wie topvrouw Amanda Pritchard. De Britse omroep BBC concludeert dat nog veel onduidelijk is over hoe de stap van Starmer in de praktijk gaat uitpakken. Sky News schrijft dat ongeveer 13.000 mensen werken bij de Engelse NHS en stelt dat de zorg zal worden aangestuurd vanuit het ministerie van Volksgezondheid.

Starmer zei in een toespraak weer "democratische controle" te willen over het bestuur van de NHS. "Ik kan in alle eerlijkheid niet uitleggen aan de Britse burgers waarom ze hun geld moeten uitgeven aan twee lagen bureaucratie", zei de premier, die volgens Britse media heeft gezegd dat veel dingen nu dubbel worden gedaan. Hij noemde als voorbeeld dat zowel de NHS in Engeland als het ministerie eigen teams heeft voor communicatie en strategie.

Het besluit van Starmer heeft volgens Sky News alleen betrekking op de Engelse gezondheidsdienst. Schotland, Wales en Noord-Ierland gaan zelf over de tegenhangers van de Engelse NHS, een afkorting die staat voor National Health Service.