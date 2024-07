Britse premier Sunak behoudt parlementszetel

LONDEN (ANP) - De Britse premier Rishi Sunak heeft met succes zijn zetel in het Lagerhuis verdedigd. In het kiesdistrict Richmond and Northallerton hield hij met gemak zijn uitdagers van Labour en Reform UK achter zich.

Na de bekendmaking van de uitslag erkende Sunak het verlies van zijn Conservatieve Partij op nationaal niveau. Hij zei ook Labourleider Keir Starmer, de aanstaande premier, al te hebben gefeliciteerd met zijn overwinning.

Sunak zegde toe zich in de loop van vrijdag vanuit Londen uitgebreider tot het land te richten. Eerder in de nacht van donderdag op vrijdag meldden Britse media dat Sunak vrijdag formeel zijn ontslag als premier zal indienen.