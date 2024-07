LONDEN (ANP) - Nigel Farage, een van de drijvende krachten achter de Brexit, komt voor het eerst in het Britse Lagerhuis. Hij hield in het kiesdistrict Clacton-on-Sea de kandidaat van de Conservatieven ruim achter zich. De leider van Reform UK deed eerder zeven mislukte pogingen om in het parlement te komen.