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Britse premier verlaagt belasting voor pubs, clubs en muziekpodia

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 9:53
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LONDEN (ANP) - De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat de belastingen voor pubs, clubs en muziekpodia in Engeland met 20 procent verlagen. Volgens de regering profiteren 32.000 zaken van die maatregel en zal het een doorsnee pub op jaarbasis een voordeel van 1100 pond opleveren (1288 euro).
"Regeringen hebben te lang toegekeken hoe geliefde plekken uit ons straatbeeld zijn verdwenen", aldus Burnham. "Deze regering zal zaken steunen die de mensen willen zien in hun gemeenschap."
De belastingverlaging zal zo'n 100 miljoen pond per jaar kosten. Dat moet worden betaald door maatregelen tegen bedrijven die juist geen positieve bijdrage leveren aan de samenleving. De regering noemt daarbij specifiek vape-winkels en bedrijven die online spullen verkopen, maar niet dezelfde belasting betalen als fysieke winkels.
De vorige regering van Keir Starmer had ook al een belastingverlaging van 15 procent aangekondigd. De 20 procent van Burnham komt daar bovenop.
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