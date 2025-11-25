Vrouwenorganisaties willen nationaal plan tegen vrouwengeweld

DEN HAAG (ANP) - Vrouwenorganisaties WOMEN Inc., LINDA. en LINDA.meiden hebben een petitie voor een nationaal actieplan om geweld tegen vrouwen te stoppen aangeboden aan Tweede Kamerleden in Den Haag. De organisaties willen dat de politiek maatregelen neemt tegen dit structurele probleem, omdat vrouwen veilig moeten kunnen zijn in Nederland, schrijven ze. Ruim 33.000 mensen hebben de petitie ondertekend.

JA21-Kamerlid Ingrid Coenradie, die aanwezig was bij de presentatie van de petitie, zei dat de hele maatschappij nodig is om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Coenradie zet zich al langer in voor de veiligheid van vrouwen en vertelde vorig jaar in de Kamer over twee aanrandingen waarvan ze als tiener slachtoffer werd.

"Dit is een doorlopend proces en we moeten ervoor zorgen dat het bij iedereen op het netvlies staat." Volgens Coenradie zijn er onder meer nog niet genoeg opvangplekken in Nederland voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld.

Dinsdag is de jaarlijkse internationale campagne Orange the World begonnen. De campagne vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen. Het thema in Nederland is dit jaar 'Gemeenten aan zet: veilig, overal en altijd'. Op de website van de organisatie kan een petitie getekend worden om gemeenten te vragen beleid te maken tegen gendergerelateerd geweld. In Winschoten wordt later op de dag het Nationaal Monument Seksueel Geweld onthuld.