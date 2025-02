Britse regering: Grenfell Tower wordt gesloopt

LONDEN (ANP) - De Britse regering heeft besloten om Grenfell Tower te slopen. Dit deelde vicepremier Angela Rayner mee tijdens een ontmoeting met familieleden en nabestaanden, meldt de BBC.

In 2017 kwamen bij een brand in de torenflat in West-Londen 72 mensen om. Het besluit volgt op een jarenlang debat over de toekomst van de 24 verdiepingen tellende toren. Verwacht wordt dat de regering vrijdag een formele aankondiging doet, aldus de BBC.

De Britse premier Keir Starmer bood vorig jaar namens de overheid excuses aan na de presentatie van een vernietigend rapport over de brand in Grenfell Tower. Onderzoekers hadden geconcludeerd dat overheden en bouwbedrijven ernstige fouten hadden gemaakt in de aanloop naar de brand, die zich snel kon verspreiden via brandbare gevelbekleding.