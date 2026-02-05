Britten gaan samenwerken met Microsoft om deepfakes op te sporen

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse regering gaat samen met Microsoft, academici en experts een systeem ontwikkelen waarmee deepfake-materiaal online kan worden opgespoord. Dit moet uiteindelijk misbruik van AI en schadelijke deepfakes tegengaan.

De regering nam onlangs een wet aan die het strafbaar maakt om AI-gegenereerde naaktbeelden van mensen te maken of te delen zonder dat deze mensen daarmee hebben ingestemd. De samenwerking met Microsoft moet onder meer leiden tot duidelijke standaarden voor welk beeldmateriaal schadelijk is.

De stap werd gezet nadat was gebleken dat chatbot Grok van Elon Musks bedrijf xAI in staat was geseksualiseerde beelden van mensen te genereren zonder hun toestemming, onder wie kinderen. De Britse toezichthouders voor communicatie en privacy onderzoeken de kwestie.

"Deepfakes worden door criminelen als wapen ingezet om het publiek te misleiden, vrouwen en meisjes uit te buiten en het vertrouwen in wat we zien en horen te ondermijnen", zei technologieminister Liz Kendall.