Tien mannen opgepakt in onderzoek naar handel verdovende middelen

DRIEBERGEN-RIJSENBURG (ANP) - Tien mannen zijn eerder deze week aangehouden in een onderzoek naar de handel in verdovende middelen, meldt de landelijke politie donderdag. Ook zijn veertien locaties doorzocht in de regio Rotterdam en Den Haag.

Het gaat om vijf mannen uit Hoogvliet van 42, 37, 33, 23 en 22 jaar oud. Ook een 37-jarige man uit Poortugaal, een 46-jarige Rotterdammer, een 25-jarige man uit Zoetermeer en twee mannen uit Pijnacker van 58 en 36 jaar oud zijn maandag opgepakt. Zij worden allemaal verdacht van handel in verdovende middelen. Zeven van hen worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Drie mannen zijn weer vrijgelaten, maar blijven wel verdachten.

De doorzoekingen leverden verdovende middelen, een vuurwapen, contant geld, horloges en voertuigen op. Deze zijn in beslag genomen.

Deze actie volgt volgens de politie op een aanhouding in december in Maassluis en een actie in januari in Spanje.