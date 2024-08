Broers en zussen Kennedy nemen afstand van steunbetuiging Trump

Vijf broers en zussen van de onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy hebben op X afstand genomen van diens steunbetuiging aan de Republikein Donald Trump. Ze noemen zijn beslissing "een verraad aan de waarden die onze vader en onze familie zo dierbaar zijn".

De Kennedy's zijn een beroemde familie in de Verenigde Staten. De onafhankelijke kandidaat is de neef van president John F. Kennedy en de zoon van senator en minister van Justitie Bobby Kennedy. Beide Democraten werden in de jaren zestig vermoord.

Bobby Kennedy had elf kinderen. Veel van hen hadden eerder al afstand genomen van de pogingen van Kennedy jr. om president te worden. In hun statement op X schrijven de broers en zussen nu dat het een "treurig einde van een treurig verhaal" is. Zijzelf zeggen achter de Democratische kandidaat Kamala Harris te staan.

Robert F. Kennedy liep vrijdag bij zijn steunbetuiging aan Trump juist helemaal leeg over de Democratische Partij, die in zijn ogen die naam niet waard is. Hij vergeleek de Democratische voorverkiezingen met de verkiezingen in Rusland, omdat er geen serieuze tegenstand zou worden toegelaten. Kennedy zei dat de Democraten van tegenwoordig ver zijn afgedreven van de partij die ooit werd aangevoerd door zijn vader en oom.