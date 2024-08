Beursgraadmeters veren op na toespraak Fed-baas Jerome Powell

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers reageerden vrijdag positief op de aankondiging van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de tijd is aangebroken om de rente in de Verenigde Staten te verlagen. Nadat Powell dit had gezegd veerden de beursgraadmeters op, niet alleen op Wall Street maar ook in Europa. De Amsterdamse AEX-index stond eerder op de dag nog in het rood, maar ging uiteindelijk een fractie in de plus het weekend in.

In de financiële wereld werd al dagen uitgekeken naar de toespraak van Powell op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Met zijn opmerkingen bevestigde de Fed-voorzitter dat de Amerikaanse centrale bank de leenkosten volgende maand omlaag gaat brengen in de grootste economie van de wereld. Dat is iets dat beleggers graag zien.

Er blijven wel vragen over. Beleggers wilden graag weten of de centrale bank overweegt de rente volgende maand extra sterk te verlagen. Daarover heeft Powell geen echte duidelijkheid verschaft. "Niettemin zinspeelt hij op het feit dat ze de rente flink zouden kunnen verlagen als de omstandigheden dat rechtvaardigen", merkte een econoom van ING na afloop op.

De AEX-index sloot iets boven de slotstand van een dag eerder op 908,56 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, klom 1,1 procent tot 894,89 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent en de graadmeters op Wall Street stonden tussentijds tot 1,5 procent hoger.