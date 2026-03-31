Merz komt terug op uitspraken over Syrische vluchtelingen

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is teruggekomen op uitspraken die hij een dag eerder deed over Syrische vluchtelingen in zijn land. Op een persconferentie met de Syrische leider Ahmed al-Sharaa zei hij te verwachten dat in de komende drie jaar 80 procent van de vluchtelingen zal terugkeren naar Syrië, maar nuanceert die uitspraak nu.

Politici van verschillende partijen beschuldigden Merz ervan een onrealistisch doel te stellen en de integratie van Syriërs tegen te gaan. Bovendien waarschuwden economen dat een grootschalige uittocht tot arbeidstekorten zou kunnen leiden in sommige sectoren. Veel Syriërs werken in Duitsland in de bouw, logistiek en gezondheidszorg.

Merz zegt nu dat hij reageerde op een uitspraak van al-Sharaa. "De Syrische president noemde het cijfer van 80 procent terugkeerders in drie jaar. We hebben hiervan kennisgenomen, maar we zijn ons bewust van de schaal van deze taak", zegt hij dinsdag in een verklaring.

In Duitsland wonen ongeveer een miljoen Syriërs, van wie een groot deel vluchtte tijdens de burgeroorlog in dat land. Sinds het regime van Bashar al-Assad eind 2024 werd verdreven, klinkt in Duitsland in uiterst rechtse en conservatieve kringen een steeds luidere oproep om Syriërs terug te laten keren.