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Bronnen: gezant Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders

Samenleving
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 17:23
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CAÏRO (ANP/AFP) - De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte Hamas-leiders om het te hebben over het vredesplan voor Gaza. Dat meldden Hamas-bronnen aan persbureau AFP. Eerder op zondag sprak Kushner in Caïro met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi.
De ontmoeting heeft "de noodzaak voor alle partijen om hun verplichtingen onder de tijdelijke overeenkomst in de Gazastrook na te komen" benadrukt, volgens een Egyptische woordvoerder. De ontmoeting met de Hamas-delegatie zou door Egypte zijn bemiddeld.
Later in de week reist Kushner door naar Israël voor verdere gesprekken, om zo beweging te krijgen in een plan van de Vredesraad van zijn schoonvader, en president, Donald Trump. Daar zou hij onder meer met premier Benjamin Netanyahu spreken. Israël benadrukt steeds dat het zich pas zal terugtrekken uit Gaza als Hamas ontwapend is.
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