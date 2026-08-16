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Media Rusland: zaak tegen Duitse journalist om vraag aan Zelensky

Samenleving
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 16:47
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MOSKOU (ANP/DPA) - De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist vanwege een vraag die hij tijdens een persconferentie stelde aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, bericht het Russische staatspersbureau TASS. De Frankfurter Allgemeine (FAZ), de werkgever van de journalist, zei daarvan nog niet op de hoogte te zijn.
De journalist, die voor de krant Zuidoost-Europa verslaat met als standplaats Wenen, vroeg tijdens een persconferentie met Zelensky wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen met het doden van zoveel mogelijk Russische soldaten. FAZ nam afstand van die bewoording, maar beschreef de Russische reactie die erop volgde ook als "laster en bedreigingen". De krant zou op de bedreigingen gaan reageren met juridische stappen.
Rechtbanken in Rusland kunnen ook verstekvonnissen uitspreken. De journalist wordt verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan, op papier, mogelijk worden veroordeeld tot zes jaar in een strafkamp.
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