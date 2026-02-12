Bronnen: meeste buitenlanders weg uit IS-kamp in Syrië

DAMASCUS (ANP/AFP) - Vrijwel alle buitenlandse families zijn weg uit het Syrische kamp al-Hol, zeggen bronnen bij humanitaire organisaties tegen persbureau AFP. In het kamp zaten familieleden vast van strijders van Islamitische Staat. Dat waren voor een groot deel Syriërs en Irakezen, maar ook ruim 6000 mensen uit zo'n veertig andere landen.

Al-Hol telde in totaal zo'n 24.000 mensen. In het grootste kamp zaten Syriërs en enkele duizenden Irakezen. De overige 6000 buitenlanders werden in een apart deel vastgehouden. Dat laatste deel is nagenoeg leeg, zeggen de anonieme bronnen. Volgens een van hen zijn er nog hooguit twintig families over.

Wat precies met de gevangenen is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Een deel is mogelijk weggesmokkeld naar Idlib of andere Syrische regio's, anderen zitten in het hoofdkamp.

Het kamp stond onder controle van Koerdische SDF-troepen, maar die zijn onder druk van het regeringsleger vertrokken. Nu heeft Syrië al-Hol in handen.