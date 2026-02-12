ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bronnen: meeste buitenlanders weg uit IS-kamp in Syrië

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 12:35
anp120226134 1
DAMASCUS (ANP/AFP) - Vrijwel alle buitenlandse families zijn weg uit het Syrische kamp al-Hol, zeggen bronnen bij humanitaire organisaties tegen persbureau AFP. In het kamp zaten familieleden vast van strijders van Islamitische Staat. Dat waren voor een groot deel Syriërs en Irakezen, maar ook ruim 6000 mensen uit zo'n veertig andere landen.
Al-Hol telde in totaal zo'n 24.000 mensen. In het grootste kamp zaten Syriërs en enkele duizenden Irakezen. De overige 6000 buitenlanders werden in een apart deel vastgehouden. Dat laatste deel is nagenoeg leeg, zeggen de anonieme bronnen. Volgens een van hen zijn er nog hooguit twintig families over.
Wat precies met de gevangenen is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Een deel is mogelijk weggesmokkeld naar Idlib of andere Syrische regio's, anderen zitten in het hoofdkamp.
Het kamp stond onder controle van Koerdische SDF-troepen, maar die zijn onder druk van het regeringsleger vertrokken. Nu heeft Syrië al-Hol in handen.
loading

POPULAIR NIEUWS

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

104792303_m

Als de vaat steeds vuil uit de machine komt: dit zijn de usual suspects

Loading