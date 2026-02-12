De Wever waarschuwt voor verdwijnen staal- en metaalindustrie

RIJKHOVEN (ANP) - De Belgische premier Bart De Wever waarschuwt voor het verdwijnen van de petrochemische industrie, de staal- en de metaalindustrie in de EU. "Als je dat verliest, heb je geen strategische autonomie meer", zei hij voor het begin van de informele EU-top over concurrentiekracht.

"Als die sector Europa verlaat, dan wordt de wereld warmer en worden wij veel armer. Dat mag niet gebeuren."

De hoge energiekosten zijn volgens De Wever de grootste zorg voor de Europese industrie. "We zijn niet concurrerend." Wat hem betreft moet prioriteit worden gegeven aan de verlaging van de energiekosten. "Sectoren die heel veel energie nodig hebben en die dat ook als grondstof gebruiken, kunnen op dit moment in Europa niet overleven."

Ook moeten dit jaar maatregelen worden genomen om de administratieve lasten te verminderen en de EU-markt te beschermen tegen "dumpingpraktijken van andere handelsblokken".