Bronnen: ook vrijdag nog onderhandelingen over Gaza in Qatar

DOHA (ANP/RTR/DPA) - De gesprekken in Doha over de vrijlating van gijzelaars en een mogelijk staakt-het-vuren in de Gazastrook gaan naar verwachting ook vrijdag nog door. Donderdagavond werd in de hoofdstad van Qatar nog gepraat en het lijkt erop dat de aanwezigen meer tijd nodig hebben, meldt zowel persbureau Reuters als dpa op basis van een anonieme functionaris.

Bij de gesprekken in Doha zijn vertegenwoordigers aanwezig uit Israël, Egypte, Qatar en de Verenigde Staten. De VS hebben erop aangedrongen dat zowel Israël als Hamas bereidheid laat zien om compromissen te sluiten, zei veiligheidsadviseur John Kirby op CNN.

Volgens hem is er bijna een akkoord, en dient het overleg in Doha om het nog eens te worden over "de kleinere verschillen" die zijn overgebleven. "Weet je, soms begint het tegen het eind van een onderhandeling, als het om dat soort details gaat, het meest te schuren."

Hamas wil niet meer over het akkoord onderhandelen en heeft geen vertegenwoordiger gestuurd. De organisatie vindt dat Israël gewoon akkoord moet gaan met het voorstel zoals het er ligt.