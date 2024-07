Brussel breekt zich het hoofd over afremmen soloacties van Orbán

BRUSSEL (ANP) - Terwijl de Hongaarse premier Viktor Orbán na zijn solotoer aan Beijing is doorgereisd naar de NAVO-topconferentie in Washington, bezinnen in Brussel politici en diplomaten zich op hoe ze de Hongaarse premier kunnen afremmen.

Woensdag komen diplomaten van de 27 EU-landen bijeen om te overleggen wat ze tegen Hongarije kunnen ondernemen. Want de Hongaarse premier is meteen in de eerste week dat Hongarije de tijdelijk EU-voorzitter is van de Raad van 27 EU-landen eigengereid op staatsbezoek vertrokken naar Kyiv, Moskou en Beijing.

Een "vredesmissie", zoals Orbán het zelf noemt, om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te beëindigen. Geheel op eigen gezag van Hongarije. Maar veel andere EU-lidstaten en Europese instellingen vinden dat Orbán verwarring sticht, helemaal omdat Hongarije op onder meer sociale media ruimschoots met het EU-logo schermt. Dergelijke buitenlandse reizen moet je in die rol met de andere EU-landen afstemmen, vindt onder meer de Europese Commissie.

Vredesproces

"Vooraf is hierover geen contact geweest, er was geen uitleg achteraf, en laat ik nog maar eens duidelijk maken dat de Europese Commissie niet verantwoordelijk is voor de beeldvorming van de voorzitter van de Raad", aldus een woordvoerder van de Europese Commissie over de recente reizen van Orbán.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie stelt daarom nog maar eens duidelijk: "Er is een hele eenvoudige manier om dit conflict dat door Rusland is begonnen te beëindigen. Dat is dat Rusland zijn troepen terugtrekt en met de oorlog stopt." De woordvoerder van de Europese Commissie voegt er nog aan toe dat het beslist niet zo is dat de Europese Unie geen vrede wil of niets doet, zoals Orbán doet uitschijnen. De EU is namelijk, zo benadrukt de woordvoerder, betrokken bij de internationale vredesinitiatieven en de recente internationale vredesconferentie. "Er is dus wel degelijk een vredesproces gaande dat door de EU wordt ondersteund. Het is in die context dat de EU actief is om Oekraïne te helpen".