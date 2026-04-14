Brussel keurt staatssteunpakket Nederland voor minder koeien goed

BRUSSEL (ANP) - Brussel heeft Nederland goedkeuring gegeven voor een staatssteunpakket van ruim 600 miljoen euro voor melkveehouders die vrijwillig hun veestapel willen verminderen. Dat meldt de Europese Commissie dinsdag. Het geld is beschikbaar voor de komende vijf jaar.

Melkveehouders die in 2025 koeien en kalveren hadden, kunnen voor drie jaar aanspraak maken op de subsidie om de kosten voor het verminderen van hun veestapel te drukken. De zogenoemde extensiveringsregeling maakt deel uit van de stikstofmaatregelen die voormalig landbouwminister Femke Wiersma (BBB) vorig jaar presenteerde.

De Commissie keurt de staatssteun goed, omdat het kan bijdragen aan de uitstoot van minder broeikasgassen, wat een doel is van de Europese Unie. "Daarnaast kan de regeling de overgang naar minder intensieve bedrijfsmodellen stimuleren", schrijft Brussel in haar motivering. De Nederlandse staatssteun brengt het handelsverkeer van en tussen andere lidstaten niet in gevaar, aldus de Commissie.