Verdachte financiering Hamas: geld was voor humanitaire hulp

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 12:43
anp140426105 1
ROTTERDAM (ANP) - Palestijnse activist Amin A. houdt vol dat hij Hamas nooit heeft gefinancierd. Dat bleek tijdens de behandeling van de zaak in de Rotterdamse rechtbank. Naar eigen zeggen had het werk van de 58-jarige A. humanitaire doelen. "Ik wil mijn volk helpen", zei de verdachte tegen de rechter.
Hij zegt niets te maken te hebben met Hamas. Een bericht op Facebook waarin hij volgens justitie steun voor de terroristische organisatie zou uiten, noemt de verdachte 'poëzie'. Het OM denkt dat A. tussen 2010 en 2023 zeker 8 miljoen euro aan fondsen heeft geworven die uiteindelijk ten goede kwamen aan Hamas.
De verdachte werd geboren in Syrië. Van oorsprong is hij Palestijns. Hij en zijn dochter werden in juni 2023 aangehouden na onderzoek van de FIOD naar ongebruikelijke transacties. A. was actief voor verschillende organisaties die fondsen wierven voor de Palestijnse gebieden. Volgens de FIOD en het OM was hij onder meer actief voor een stichting die een voortzetting was van een andere, gesanctioneerde stichting.
179987239_m

anp140426047 1

