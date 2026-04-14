Museumdirecteur: geef ook de derde armband terug

ASSEN (ANP) - "Geef ook de derde armband terug. Pas dan kan voor veel mensen deze vreselijke periode écht worden afgesloten. Het gaat om cultureel erfgoed dat niet van iemand is, maar van iedereen. Toon berouw, aan ons allemaal." Dat zei Robert van Langh, directeur van het Drents Museum in Assen, dinsdag aan het slot van een verklaring namens het museum in het proces tegen drie verdachten die worden verdacht van de roof, in januari vorig jaar.

Bij de roof werden vier waardevolle voorwerpen uit het museum gestolen, die het museum in bruikleen had van het Nationaal Historisch Museum in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het ging om de beroemde gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden. Na procesafspraken met twee verdachten zijn de helm en twee armbanden terugbezorgd. Naar de derde armband wordt nog gezocht.

"Het was een aanslag die in de internationale museumwereld zijn weerga niet kende", aldus Van Langh. Hij droeg ook een verklaring voor van het Roemeense museum.