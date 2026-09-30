ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel presenteert volgende week herziening voor EU-uitbreiding

Samenleving
door anp
anp300926196 1
Volg ons op Google Nieuws
TIRANA (ANP) - De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op een persconferentie in Albanië, waar ze een tour langs de Westelijke Balkanlanden aftrapt.
Via de herziening moeten EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn in het toetredingsproces, zoals Albanië, een duidelijke routekaart krijgen over het vervolg van hun toetreding. "We vertalen de weg naar het lidmaatschap in concrete stappen, zodat duidelijk wordt wat er nog moet gebeuren, tegen welke termijn, en welke vooruitgang er moet worden geboekt", aldus Von der Leyen.
Kandidaatlidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd op de weg naar het lidmaatschap, benadrukt Von der Leyen. Maar dat moet niet betekenen dat het "traag" moet gaan, zei ze. "Dat is erg belangrijk, zeker in de huidige geopolitieke realiteit."
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

Belastingaangifte: deze zorgkosten vergeet je makkelijk — maar niet alles mag je aftrekken

shutterstock_2740926431

ABP is het vijfde pensioenfonds ter wereld, maar belegt minder succesvol dan buitenlandse fondsen: waarom dat vanaf 1 januari zwaarder telt voor jouw pensioen

127105376_m

Zo haal je de witte waas eenvoudig van je glazen af

56722237_m

Dit dorp in Spanje zoekt mensen die er gratis willen wonen

ANP-557548277

Paulien Cornelisse (50) overleden

anp300926143 1

VVD wil proberen kleine spaarder te ontzien bij oplossing box 3

Loading