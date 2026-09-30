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Eigenaar bioplasticfabriek Delfzijl mag extra miljoenen ophalen

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf woensdag toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. De eigenaar van een bioplasticfabriek in Delfzijl heeft extra geld nodig omdat het langer dan verwacht duurde om die productielocatie op te starten.
Avantium heeft in Delfzijl een fabriek gebouwd voor de productie van een plantaardig alternatief voor PET, een veelgebruikt plastic voor onder andere flessen en voedselverpakkingen. Maar door kwaliteitsproblemen met leidingen duurde het veel langer om te beginnen met de productie. Daardoor moest het bedrijf ook nieuwe financiering ophalen, omdat er nog amper inkomsten zijn.
In augustus maakte het bedrijf bekend minstens 55 miljoen euro te willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarnaast is het bedrijf in gesprek over extra geld van de overheid, via een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij die omgezet kan worden in aandelen.
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