Brussel roept Israël op te stoppen met aanvallen op Libanon

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie roept Israël opnieuw op de aanvallen in Libanon te stoppen, nu er een tijdelijk staakt-het-vuren is afgesproken in het Midden-Oosten. De VS en Israël hebben toegezegd Iran niet meer aan te vallen. Israël stelt dat het staakt-het-vuren niet geldt voor Libanon.

"Wij roepen op tot een einde aan de militaire operatie in Libanon", aldus de woordvoerder van de Commissie.

Bemiddelaar Pakistan stelde eerder dat het bestand ook betrekking had op Libanon. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat en stelt dat Libanon geen deel uitmaakt van de afspraken.

Sancties

In het tienpuntenplan, dat de basis vormt voor het akkoord, eist Iran dat ook de aanvallen op bondgenoten stoppen. Hezbollah, dat gevestigd is in Libanon en het doelwit van Israël is, is een bondgenoot van het regime in Teheran.

In het tienpuntenplan staat verder dat sancties tegen Iran worden verlicht. De woordvoerder van de Commissie wil nog niet ingaan op de vraag of Brussel het opheffen van Iraanse sancties overweegt.