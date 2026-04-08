Syrische verdachte uit Druten: zaak tegen mij is samenzwering

DEN HAAG (ANP) - Rafik A. (57) vindt de strafzaak tegen hem een "samenzwering". Dat bleek woensdag bij de start van zijn proces in de rechtbank in Den Haag. De Syriër zou zich in 2013 en 2014 in zijn vaderland schuldig hebben gemaakt aan verschillende gevallen van foltering, marteling, seksueel geweld en verkrachting. Hij wordt vervolgd voor 25 feiten, zei de officier van justitie.

A. werd in december 2023 aangehouden in zijn woonplaats Druten (Gelderland). Het Team Internationale Misdrijven van politie en justitie in Nederland kwam hem op het spoor na een tip. De verdenkingen zijn ten laste gelegd als misdrijf tegen de menselijkheid, een internationaal misdrijf.

De verdachte komt uit Salamiyah, een stad in het westen van Syrië. Hij zou daar lid zijn geweest van de National Defence Force (NDF), een militie gelieerd aan het regime van de voormalige Syrische president Bashar al-Assad. Volgens A. klopt dit niet en was hij juist tegenstander van het regime.