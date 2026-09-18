Brussel uit felle kritiek op verkiezingen Rusland

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vrijdag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden "onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland", zei een woordvoerder van de Commissie vrijdag. De Commissie veroordeelt daarnaast de "illegale organisatie van zogenaamde verkiezingen door de Russische Federatie in de bezette gebieden van Oekraïne".

Kandidaten worden van verkiezingsdeelname uitgesloten, gaf hij als voorbeeld van oneerlijke verkiezingen. "De Russische autoriteiten hebben de systematische en geïnstitutionaliseerde repressie verder opgevoerd om te voorkomen dat democratische oppositiekrachten de status quo uitdagen."

Daarmee ontneemt het Kremlin kiezers de mogelijkheid om een "echte keuze te maken over de toekomst van hun land", zei de woordvoerder.

Geen waarnemers

De "schijnverkiezingen" in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne "vormen opnieuw een flagrante schending van het internationaal recht", voegde hij daaraan toe.

"De Europese Unie erkent noch het houden van deze schijnverkiezingen in de tijdelijk bezette gebieden van Oekraïne, noch de uitslag ervan, en zal dat ook nooit doen", aldus de woordvoerder.

De Commissie betreurt het besluit van Rusland om geen waarnemers toe te laten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Zij moet toezien op het verloop van verkiezingen. Volgens Brussel gaat Rusland met zijn weigering voorbij aan bindende verplichtingen.