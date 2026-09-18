ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit zijn de slechtste tweedehands auto's – en dit de beste

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 18 september 2026 om 9:42
shutterstock_2758245933
Volg ons op Google Nieuws

Op autosites en in tijdlijnen gaat een lijstje rond met de vijf minst betrouwbare occasions, met de Porsche Macan en de BMW X5 bovenaan. Dat lijstje stamt uit een onderzoek van een paar jaar terug. In de nieuwste editie, onder ruim 32.000 autobezitters, staat de Macan juist in de top tien van betrouwbaarste tweedehands auto's. De auto die nú onderaan bungelt, kopen Nederlanders massaal — juist omdat hij zo verstandig lijkt.

De verrassende hekkensluiter

De Nissan Juke op benzine (2019 en jonger) komt uit op een betrouwbaarheidsscore van 55,2 procent. Dat is de laagste score van alle onderzochte modellen, in alle klassen; binnen de kleine SUV's eindigt hij 38e van 38. Bijna een kwart van de eigenaren kreeg te maken met een defect.
Het vaakst ging het mis met de 12-voltaccu en de motor, elk verantwoordelijk voor 12 procent van de gemelde problemen, gevolgd door het brandstofsysteem en de elektronica (elk 6 procent). Pijnlijker is de rekening: slechts 30 procent van de storingen werd gratis verholpen en 60 procent van de gedupeerden betaalde meer dan 1500 pond, omgerekend ruim 1700 euro. Bijna twee derde stond langer dan een week stil.
"Mijn auto is volstrekt onbetrouwbaar geweest. Hij is twee keer stilgevallen en inmiddels denk ik dat hij niet meer te repareren valt."

De tien minst betrouwbare occasions

#ModelBouwjarenScore
1Nissan Juke (benzine)2019-heden55,2%
2Volkswagen Tiguan2024-heden64,2%
3Kia Sportage2016-202172,9%
4Mazda CX-602022-heden76,2%
5Mercedes-Benz C-Klasse2021-heden76,3%
6Volvo S90/V902016-heden76,7%
7Audi Q72015-heden78,6%
8Volkswagen ID.42021-heden79,6%
9Hyundai Ioniq Electric2016-202280,1%
10Renault Austral2023-heden80,4%

De tien betrouwbaarste occasions

#ModelBouwjarenScore
1Hyundai i102020-heden100%
1Hyundai Santa Fe2018-2024100%
1Kia EV32024-heden100%
1Toyota GR Yaris2016-heden100%
5Toyota Aygo X2021-202599,7%
6Opel Grandland (benzine)2024-heden99,6%
7Toyota RAV4 plug-in hybride2019-heden99,2%
8Mini hatchback2014-202499,1%
9Kia Niro hybride en plug-in2022-heden99,0%
9Porsche Macan2021-heden99,0%

Nieuw of premium is geen garantie

De lijst met afvallers zit vol jonge en duurdere auto's: de nieuwste Tiguan, de huidige C-Klasse, de Audi Q7 en de elektrische ID.4. Andersom kan een merk zowel boven- als onderaan staan: de Hyundai i10 en Santa Fe halen een vlekkeloze 100 procent, terwijl de Ioniq Electric met 80,1 procent bij de tien zwakste hoort. Op merkniveau eindigen Honda (96,6 procent), Mini (96,4) en Suzuki (95,7) bovenaan; MG, Nissan, Fiat, Jaguar en Land Rover sluiten de rij. Nissan zelf komt uit op 89,9 procent, 29e van 30 merken.
"Nieuw kopen is geen garantie voor een betrouwbare auto, en tussen modellen van hetzelfde merk kunnen grote verschillen zitten."

Wat je er als koper mee kunt

  • Kijk per model en bouwjaar, niet per merk. Eén sterke reputatie dekt geen hele showroom.
  • Vraag het onderhouds- en garantiedossier op. De Juke heeft standaard drie jaar fabrieksgarantie, tegen vijf jaar bij Hyundai en Renault en tot zeven jaar bij Kia.
  • Laat een aankoopkeuring doen. Voor een gangbare auto kost dat 150 tot 350 euro, en een rapport met minpunten is meteen een onderhandelingstroef. Weigert de verkoper een keuring, dan weet je genoeg.
  • Let bij jonge occasions extra op de 12-voltaccu en de elektronica. Dat is inmiddels een van de meest gemelde storingsbronnen, ook bij elektrische en hybride modellen.
Over het onderzoek

Het gaat om een Britse enquête onder ruim 32.000 autobezitters over hun ervaringen in de afgelopen 24 maanden, met 227 modellen van 30 merken, gepubliceerd in oktober 2025. De score weegt hoe vaak een auto stukging, wat de reparatie kostte en hoe lang de auto stilstond. Eén op de vier auto's tot vijf jaar oud ging stuk. Garantietermijnen en prijzen kunnen in Nederland afwijken.

Meer weten?

Lees ook

Zoveel kost een tweedehands auto je écht per maand in 2026 — en dit is de kostenpost die de meeste kopers structureel vergetenZoveel kost een tweedehands auto je écht per maand in 2026 — en dit is de kostenpost die de meeste kopers structureel vergeten
Nederland is stiekem een Europese grootmacht in tweedehands auto's geworden — zoveel geld gaat er de grens overNederland is stiekem een Europese grootmacht in tweedehands auto's geworden — zoveel geld gaat er de grens over
Deze 10 tweedehands auto's zijn bijna niet meer te krijgen — en deze 10 wil bijna niemand meerDeze 10 tweedehands auto's zijn bijna niet meer te krijgen — en deze 10 wil bijna niemand meer
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 324638748

Slapen met sokken aan: goed idee of niet?

header-nederland-wonen-3x2

€540 miljard aan overwaarde zit vast in stenen: het kabinet verkent een speciale hypotheek zodat ouderen weer kunnen verhuizen

radar makelaars krijgen bonus bij overbieding op woning1630662257

Hypotheek afgelost? In 2027 word je op drie plekken tegelijk geraakt, en dit kost het je per jaar

191067297_m

Telkens weer een schone, droge en kreukloze was: deze trucjes met tennisballen en wasknijpers werken écht

header-duurzaam-gescheiden-AI

Wat betekent 'duurzaam gescheiden' voor je pensioen en AOW?

IMG_4771

De Raad van State waarschuwt: als je nu dertig bent, betaal jij straks de rekening van deze begroting

Loading