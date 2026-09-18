Dit zijn de slechtste tweedehands auto's – en dit de beste

Op autosites en in tijdlijnen gaat een lijstje rond met de vijf minst betrouwbare occasions, met de Porsche Macan en de BMW X5 bovenaan. Dat lijstje stamt uit een onderzoek van een paar jaar terug. In de nieuwste editie, onder ruim 32.000 autobezitters, staat de Macan juist in de top tien van betrouwbaarste tweedehands auto's. De auto die nú onderaan bungelt, kopen Nederlanders massaal — juist omdat hij zo verstandig lijkt.

De verrassende hekkensluiter

De Nissan Juke op benzine (2019 en jonger) komt uit op een betrouwbaarheidsscore van 55,2 procent. Dat is de laagste score van alle onderzochte modellen, in alle klassen; binnen de kleine SUV's eindigt hij 38e van 38. Bijna een kwart van de eigenaren kreeg te maken met een defect.

Het vaakst ging het mis met de 12-voltaccu en de motor, elk verantwoordelijk voor 12 procent van de gemelde problemen, gevolgd door het brandstofsysteem en de elektronica (elk 6 procent). Pijnlijker is de rekening: slechts 30 procent van de storingen werd gratis verholpen en 60 procent van de gedupeerden betaalde meer dan 1500 pond, omgerekend ruim 1700 euro. Bijna twee derde stond langer dan een week stil.

"Mijn auto is volstrekt onbetrouwbaar geweest. Hij is twee keer stilgevallen en inmiddels denk ik dat hij niet meer te repareren valt."

De tien minst betrouwbare occasions

# Model Bouwjaren Score 1 Nissan Juke (benzine) 2019-heden 55,2% 2 Volkswagen Tiguan 2024-heden 64,2% 3 Kia Sportage 2016-2021 72,9% 4 Mazda CX-60 2022-heden 76,2% 5 Mercedes-Benz C-Klasse 2021-heden 76,3% 6 Volvo S90/V90 2016-heden 76,7% 7 Audi Q7 2015-heden 78,6% 8 Volkswagen ID.4 2021-heden 79,6% 9 Hyundai Ioniq Electric 2016-2022 80,1% 10 Renault Austral 2023-heden 80,4%

De tien betrouwbaarste occasions

# Model Bouwjaren Score 1 Hyundai i10 2020-heden 100% 1 Hyundai Santa Fe 2018-2024 100% 1 Kia EV3 2024-heden 100% 1 Toyota GR Yaris 2016-heden 100% 5 Toyota Aygo X 2021-2025 99,7% 6 Opel Grandland (benzine) 2024-heden 99,6% 7 Toyota RAV4 plug-in hybride 2019-heden 99,2% 8 Mini hatchback 2014-2024 99,1% 9 Kia Niro hybride en plug-in 2022-heden 99,0% 9 Porsche Macan 2021-heden 99,0%

Nieuw of premium is geen garantie

De lijst met afvallers zit vol jonge en duurdere auto's: de nieuwste Tiguan, de huidige C-Klasse, de Audi Q7 en de elektrische ID.4. Andersom kan een merk zowel boven- als onderaan staan: de Hyundai i10 en Santa Fe halen een vlekkeloze 100 procent, terwijl de Ioniq Electric met 80,1 procent bij de tien zwakste hoort. Op merkniveau eindigen Honda (96,6 procent), Mini (96,4) en Suzuki (95,7) bovenaan; MG, Nissan, Fiat, Jaguar en Land Rover sluiten de rij. Nissan zelf komt uit op 89,9 procent, 29e van 30 merken.

"Nieuw kopen is geen garantie voor een betrouwbare auto, en tussen modellen van hetzelfde merk kunnen grote verschillen zitten."

Wat je er als koper mee kunt

Kijk per model en bouwjaar, niet per merk. Eén sterke reputatie dekt geen hele showroom.

Vraag het onderhouds- en garantiedossier op. De Juke heeft standaard drie jaar fabrieksgarantie, tegen vijf jaar bij Hyundai en Renault en tot zeven jaar bij Kia.

Laat een aankoopkeuring doen. Voor een gangbare auto kost dat 150 tot 350 euro, en een rapport met minpunten is meteen een onderhandelingstroef. Weigert de verkoper een keuring, dan weet je genoeg.

Let bij jonge occasions extra op de 12-voltaccu en de elektronica. Dat is inmiddels een van de meest gemelde storingsbronnen, ook bij elektrische en hybride modellen.

Over het onderzoek Het gaat om een Britse enquête onder ruim 32.000 autobezitters over hun ervaringen in de afgelopen 24 maanden, met 227 modellen van 30 merken, gepubliceerd in oktober 2025. De score weegt hoe vaak een auto stukging, wat de reparatie kostte en hoe lang de auto stilstond. Eén op de vier auto's tot vijf jaar oud ging stuk. Garantietermijnen en prijzen kunnen in Nederland afwijken.

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