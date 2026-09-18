Nieuwe baan, minder pensioen: de regel die in geen enkel sollicitatiegesprek voorbijkomt

Een nieuwe baan, een hoger salaris en betere voorwaarden: op papier ga je erop vooruit. Toch kan diezelfde overstap je duizenden euro's pensioen kosten. Niet door een gierige werkgever en niet door je brutoloon. De oorzaak zit in de verbouwing van het pensioenstelsel die op dit moment fonds voor fonds wordt uitgevoerd.

De rekening van de vlakke premie

Veel pensioenregelingen kennen nu nog een premie die stijgt met je leeftijd. In het nieuwe stelsel moet iedere regeling een vaste premie hebben die niet meer van leeftijd afhangt. Werkgevers mogen die stijgende premie voor hun huidige werknemers laten doorlopen, maar die uitzondering geldt niet voor iemand die net binnenkomt. Stap je over, dan val je bij je nieuwe werkgever meteen in de nieuwe systematiek. Vanaf ongeveer je veertigste kan dat betekenen dat je jaarlijks minder premie krijgt ingelegd en dus minder pensioen opbouwt.

Wie net is overgestapt, mist precies de regeling die zijn oude collega's nog jaren mogen houden.

Compensatie is niet overdraagbaar

Wie nadeel heeft van de overgang, kan compensatie krijgen. Die is bedoeld voor wie op het moment van de overstap actief opbouwt bij dat fonds. Ben je op dat moment al vertrokken, dan bouw je in die regeling geen toekomstig pensioen meer op — en verdwijnt de aanspraak op compensatie mee. Wissel je in de verkeerde maand van baan, dan kun je bij je oude fonds buiten de regeling vallen en bij je nieuwe fonds te laat zijn.

Je oude potje meenemen duurt langer

Je opgebouwde pensioen blijft altijd van jou, maar meenemen naar je nieuwe uitvoerder gaat niet vanzelf. Onder de oude regels kan dat alleen als beide fondsen een dekkingsgraad van minstens 100 procent hebben. Daar komt nu een tweede eis bij: beide fondsen moeten onder hetzelfde regime vallen, dus beide oud of beide nieuw. Omdat fondsen tot 1 januari 2028 de tijd hebben om over te stappen, kan een aanvraag jaren blijven liggen. Kleine pensioenen onder de afkoopgrens van 632,63 euro bruto per jaar gaan wél automatisch mee.

Een afgewezen waardeoverdracht is geen verloren pensioen, maar wel een potje dat je jarenlang zelf in de gaten moet houden.

Vergeet het partnerpensioen niet

Het minst bekende risico zit bij je nabestaanden. Partnerpensioen is in het nieuwe stelsel een risicoverzekering die hoort bij actief deelnemen. Ga je uit dienst, dan loopt de dekking standaard nog drie maanden door; tijdens een WW-uitkering blijft ze bestaan. Zit er een gat tussen twee banen, of ga je als zelfstandige verder, dan kan je partner na die drie maanden zonder dekking zitten. Je mag de dekking maximaal drie jaar vrijwillig verlengen, maar de premie gaat dan uit je eigen pensioenpot, waardoor je eigen uitkering lager wordt.

Vraag dit voordat je tekent

Welk premiepercentage legt de nieuwe werkgever in, en welk deel betaal je zelf?

Is de nieuwe regeling al omgezet naar het nieuwe stelsel, en wanneer gaat je oude fonds over?

Kom je bij vertrek nog in aanmerking voor compensatie, of vervalt die met je opzegging?

Hoe is het partnerpensioen geregeld, en is er dekking in de weken tussen twee banen?

Is er helemaal geen regeling? Vraag dan extra salaris en zet dat gericht apart, bijvoorbeeld in een lijfrenteproduct.

Feiten op een rijAlle pensioenregelingen moeten uiterlijk 1 januari 2028 aan de nieuwe wet voldoen. Waardeoverdracht vraagt onder de oude regels een dekkingsgraad van minstens 100 procent. De afkoopgrens voor kleine pensioenen is 632,63 euro bruto per jaar in 2026. Partnerpensioen loopt na uitdiensttreding standaard drie maanden door en kan maximaal drie jaar vrijwillig worden verlengd.

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