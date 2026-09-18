Scheiding na een lang huwelijk alleen: dit verrast vijftigers het meest

Wie na bijna drie decennia huwelijk plotseling alleen aan tafel zit, verwacht rouw, paniek en een vol kwartier huilen per dag. Een groeiende groep Nederlandse vijftigers en zestigers rapporteert iets heel anders — en het heeft niets te maken met een nieuwe liefde, wraak of therapie. Het zit in twee dingen die niemand van tevoren noemt: de agenda en de bankrekening.

De late scheiding is geen uitzondering meer

In Nederland strandden vorig jaar 24.555 huwelijken. Dat is minder dan rond de eeuwwisseling, maar het gemiddelde is grijzer geworden: mannen waren bij hun scheiding gemiddeld 48 jaar, vrouwen 45, en het huwelijk had gemiddeld bijna vijftien jaar geduurd. Achter die gemiddelden zit één opvallende beweging. Terwijl het scheidingsrisico onder jongere paren daalt, is het juist toegenomen bij 45-plussers die al meer dan vijftien jaar getrouwd zijn en bij zestigplussers met twintig tot vijfendertig huwelijksjaren achter zich. In Groot-Brittannië is inmiddels ongeveer een derde van alle scheidingsaanvragers vijftig of ouder.

Het risico verschoof niet naar jonge huwelijken, maar naar lange.

De verklaring is minder dramatisch dan de cijfers suggereren. Vrouwen van deze generatie hebben vaker een eigen inkomen en eigen pensioen dan hun moeders, waardoor alleen verder gaan een reële optie is in plaats van een financiële zelfmoord. En omdat we langer gezond blijven, kijken paren na het uitvliegen van de kinderen niet naar tien rustige jaren samen, maar naar dertig.

Wat er financieel echt verandert

Precies daar zit de valkuil, want alleen wonen is duurder per persoon. De AOW laat dat het scherpst zien: een volledige AOW komt sinds 1 juli 2026 uit op 1.662,16 euro bruto per maand voor wie alleen woont, tegen 1.139,39 euro bruto per persoon voor wie samenwoont. Dat is meer per persoon, maar één huishouden met één keer alle vaste lasten.

Het pensioen is de duurste vergeten stap Zijn er geen andere afspraken gemaakt, dan hebben beide ex-partners wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat de ander tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Het mededelingsformulier moet binnen twee jaar na de scheiding bij de pensioenuitvoerder liggen. Te laat betekent niet automatisch niets, maar wel dat je ex-partner het bedrag zelf moet overmaken zodra die met pensioen gaat.

Wat je binnen twee jaar regelt

Geef de adreswijziging door aan de gemeente, ook als je ex verhuist.

Meld de scheiding bij de Belastingtelefoon, met de datum van het verzoek aan de rechtbank erbij.

Geef je nieuwe inkomen door voor je toeslagen, inclusief ontvangen of betaalde partneralimentatie.

Stuur het pensioenformulier op — binnen twee jaar, niet als laatste klus.De agenda hoef je met niemand meer af te stemmen. Dat blijkt het echte cadeau.

En dan de rest van het leven

Het vaakst genoemde voordeel is banaal: niemand hoeft nog te weten wat je vanavond eet, of dat je om acht uur naar bed gaat met een iPad op volle sterkte. Vriendschappen worden praktischer, omdat een borrel op vrijdag geen dubbele instemming meer nodig heeft. Wie zijn financiële staart op orde heeft, houdt vooral rust over — en dat is precies wat de statistieken niet meten.

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