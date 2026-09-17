Trump zinspeelt op grote escalatie oorlog Iran

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over nieuwe escalatie in het conflict met Iran. "Ik sta voor een belangrijke beslissing. Wil ik eropaf gaan en ze vernietigen, of doe ik dat niet? Het is een grote beslissing", zei hij tegen nieuwssite Axios over het Iraanse regime. "Met mij weet je nooit wat er kan gebeuren."

Trump deed de uitspraak voordat hij komende week een ontmoeting heeft met de leiders van Golfstaten. Hij maakte duidelijk dat hij dan met die regionale bondgenoten wil spreken over hoe het verder moet. Die zijn nauw betrokken, want tijdens de oorlog in het Midden-Oosten kwamen ook landen onder vuur te liggen waar de VS troepen hebben gelegerd.

De president wilde volgens Axios niet zeggen of hij een besluit gaat nemen voor de midterms, de Amerikaanse parlementsverkiezingen in november. De strijdkrachten hebben volgens bronnen opdracht gekregen het troepenniveau in het Midden-Oosten tot het einde van het jaar te handhaven.