Brussel wil netwerk factcheckers tegen desinformatie en inmenging

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil een netwerk van factcheckers oprichten tegen desinformatie en buitenlandse inmenging. Dat netwerk zou met name moeten worden ingezet tijdens verkiezingen of crises zoals natuurrampen of een pandemie, "waarbij toegang tot betrouwbare informatie cruciaal is", stelt de Commissie.

Het netwerk moet onderdeel worden van het Europees Centrum voor Democratische Veerkracht. Dat werd in september aangekondigd door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het is een soort kenniscentrum, waarin informatie over het beschermen van democratie uit de EU-instituten, lidstaten en kandidaatlidstaten wordt gedeeld. Aanleiding hiervoor is steeds meer inmenging vanuit Rusland, ook bij verkiezingen in bijvoorbeeld Roemenië en Moldavië.

Het centrum is onderdeel van plannen van de Commissie om de democratie in de EU beter te beschermen, een zogeheten Europees democratieschild. Daarmee wordt ook gekeken hoe digitale regels verder kunnen worden aangescherpt, zoals door een label toe te voegen of iets door AI is gemaakt. Ook moeten media beter beschermd worden, met name in zogenoemde 'nieuwswoestijnen' waar weinig toegang is tot onafhankelijke nieuwsbronnen.

Democratieschild

"Democratie is iets waar we ons dagelijks voor moeten inzetten. Dat we moeten beschermen en koesteren en nooit als vanzelfsprekend moeten beschouwen", stelt de Commissie. EU-landen zijn niet verplicht om mee te doen.

Lidstaten en het Europees Parlement moeten nog instemmen met de plannen. De eerste onderdelen van het democratieschild worden dan waarschijnlijk per 2027 ingevoerd.