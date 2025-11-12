ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Universiteit Tilburg niet tevreden over Israëlische partner

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 12:45
anp121125122 1
TILBURG (ANP) - De universiteit in Tilburg wil dat de Hebrew University in Israël, waarmee ze samenwerkt, meer doet voor "een rechtvaardige en blijvende vrede" in het Midden-Oosten. De Israëlische instelling zou zich ook meer moeten inzetten voor wederopbouw van Palestijnse universiteiten en tegen "verkeerde inmenging" van het Israëlische leger.
Tilburg University wil "een geloofwaardig en publiekelijk antwoord op de vragen en zorgen" krijgen van de Hebrew University, maar "dat gebeurt op dit moment nog onvoldoende". Structurele samenwerking is volgens een verklaring alleen nog mogelijk als de Israëlische instelling zich "actief, expliciet en geloofwaardig" inzet.
De Brabantse universiteit had in mei aangekondigd dat de banden met de Bar-Ilan University in Tel Aviv en de Reichman University zouden worden opgeschort vanwege de oorlog in de Gazastrook. De samenwerking met de Hebrew University werd toen wel voortgezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

69832277_m

Mysterieuze holtes ontdekt achter muur van Egyptische piramide

anp111125175 1

Moerdijk moet verdwijnen: Brabants dorp wordt door gemeente van de kaart geveegd

Loading