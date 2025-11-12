Universiteit Tilburg niet tevreden over Israëlische partner

TILBURG (ANP) - De universiteit in Tilburg wil dat de Hebrew University in Israël, waarmee ze samenwerkt, meer doet voor "een rechtvaardige en blijvende vrede" in het Midden-Oosten. De Israëlische instelling zou zich ook meer moeten inzetten voor wederopbouw van Palestijnse universiteiten en tegen "verkeerde inmenging" van het Israëlische leger.

Tilburg University wil "een geloofwaardig en publiekelijk antwoord op de vragen en zorgen" krijgen van de Hebrew University, maar "dat gebeurt op dit moment nog onvoldoende". Structurele samenwerking is volgens een verklaring alleen nog mogelijk als de Israëlische instelling zich "actief, expliciet en geloofwaardig" inzet.

De Brabantse universiteit had in mei aangekondigd dat de banden met de Bar-Ilan University in Tel Aviv en de Reichman University zouden worden opgeschort vanwege de oorlog in de Gazastrook. De samenwerking met de Hebrew University werd toen wel voortgezet.