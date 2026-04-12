Buitenlandminister Iran: waren dit weekend dicht bij deal met VS

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran was dit weekend "slechts enkele centimeters" verwijderd van een akkoord met de Verenigde Staten, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. In Pakistan vonden dit weekend onderhandelingen plaats tussen Iraanse en Amerikaanse delegaties.

"Iran heeft in goed vertrouwen met de VS onderhandeld om de oorlog te beëindigen", schreef Araghchi op X. Toen de twee partijen dicht bij een deal waren, zouden de VS van positie zijn veranderd, aldus Iran. "We werden geconfronteerd met maximalistische eisen, verschuivende doelstellingen en een blokkade", schrijft Araghchi.

De Amerikaanse delegatie, onder leiding van vicepresident JD Vance, had een "laatste en beste" voorstel gedaan aan Iran en vertrok vervolgens uit Pakistan. Na uren onderhandelen werd er geen akkoord bereikt.