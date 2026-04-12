Magyar belooft eerlijker systeem in Hongarije

BOEDAPEST (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De leider van de oppositiepartij die aan kop gaat in de Hongaarse parlementsverkiezingen, Péter Magyar, heeft zondagavond de "marionetten" van Viktor Orbán opgeroepen om af te treden. Inmiddels is 96,37 procent van de stemmen geteld en staat Magyars partij Tisza op 138 van de 199 zetels in het parlement. Dat is een tweederde meerderheid.

In zijn toespraak in Boedapest zei Magyar dat Hongaren hem een mandaat hebben gegeven om het systeem van Viktor Orbán, die zestien jaar lang premier was, te ontmantelen. Hij riep daarom de president, de hoogste rechters en de hoofdaanklager op om af te treden.

"Onze onafhankelijke instituten zijn de afgelopen zestien jaar gegijzeld geweest", zei Magyar tegen een grote menigte. Hij beloofde het systeem van checks and balances te herstellen. Ook zei hij dat Hongarije zondag "ja" heeft gezegd tegen Europa en dat het land een sterke bondgenoot van de EU en de NAVO zal zijn.