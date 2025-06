Buitenlandminister VS noemt NAVO-top lovend 'Trump-top'

DEN HAAG (ANP) - De NAVO-top in Den Haag is volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio "de Trump-top" geworden. In gesprek met Politico zei Rubio dat het bondgenootschap onder druk van Trump meer geld aan defensie gaat uitgeven en zich "zo vernieuwt".

Door de druk van Trump al tijdens zijn eerste ambtstermijn en de daaropvolgende Russische aanval op Oekraïne hebben vrijwel alle NAVO-landen beloofd te streven naar uitgaven ter waarde van 5 procent van het bruto binnenlands product. Rubio betreurt dat er één uitzondering is: Spanje. Hij vreest dat de met Spanje gesloten deal over de voorgenomen defensie-uitgaven onhoudbaar blijkt.