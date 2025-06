Merz ziet grote overeenstemming op NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz verwacht "grote overeenstemming" op de NAVO-top over de verhoging van de NAVO-norm, zei hij bij aankomst bij het World Forum waar de top wordt gehouden. Volgens hem gaat het bondgenootschap een "historische" top tegemoet.

Volgens Merz is de verhoging van de defensie-uitgaven hard nodig door de dreiging van Rusland. Dat land bedreigt volgens hem het hele Europese continent. De verhoging van de norm is dan ook niet iets dat Europa wordt opgedrongen, maar wat we uit "overtuiging" doen, zei de bondskanselier.