Buitenlandminister VS: uitsluitsel van Rusland kwestie van weken

BRUSSEL (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Staten geven Rusland geen maanden meer de tijd om duidelijk te maken of het echt een eind wil maken aan de oorlog tegen Oekraïne. "We zullen dat snel genoeg weten", zei buitenlandminister Marco Rubio na overleg met zijn collega's van de NAVO-landen. Dat is "een kwestie van weken, niet van maanden".

De VS hebben voorgesteld een oorspronkelijk staakt-het-vuren voor energievoorzieningen uit te breiden met de Zwarte Zee. Rusland stelt daaraan allerhande voorwaarden. Het dreigt daarmee op den duur het geduld van de Amerikaanse president Donald Trump te verliezen, zou Rubio tegen de andere ministers hebben gezegd.

Trump "zal niet in de val van eindeloze onderhandelingen" trappen, zei Rubio na afloop van het tweedaagse overleg in Brussel. "Vertragingstactieken zijn aan hem niet besteed."