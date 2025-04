Toerist gearresteerd omdat hij blikje frisdrank achterliet bij inheemse stam: "Hij brengt hen in gevaar"

Een Amerikaanse toerist moest en zou naar North Sentinel Island, terwijl het strikt verboden terrein is. Hij liet er ook nog een blikje frisdrank achter. Reden genoeg om hem afgelopen maandag te arresteren: hij had de inheemse stam, die er leeft, in gevaar gebracht.

North Sentinel Island ligt zo'n 1200 kilometer ten oosten van India en maakt deel uit van de afgelegen Indiase Andaman- en Nicobareilanden. De Sentinelezen-stam is een van de meest geïsoleerde stammen ter wereld. Ze weigeren ieder contact met de buitenwereld, waarom er ook een toegangsverbod geldt voor het eiland en de zee eromheen.

De 24-jarige Mykhailo Viktorovych Polyakov had daar echter lak aan. Vanaf Port Blair, de hoofdstad van de eilandengroep, zeilde hij in drie dagen naar North Sentinel Island op een opblaasvlot. Bijna een uur lang zou hij op een fluitje hebben geblazen om contact te krijgen met de stam, maar die negeerde hem.

Daarna maakte hij een video en liet de frisdrank en een kokosnoot achter. Tegen de politie zei de Amerikaan dat het offers waren voor de Sentinelezen-stam. Volgens de politie was de reis naar het eiland zorgvuldig gepland. Toen hij weer bij de andere eilanden aankwam, zag een lokale visser hem varen. Die belde de politie.

Volgens lokale experts heeft Polyakov geluk gehad. De stam heeft in het verleden al eens een reiziger gedood. Maar hij bracht de stam ook in gevaar. Zij zijn mogelijk niet bestand tegen westerse ziektes.

Bron: De Telegraaf