Buitenlandministers: oplossing in Libanon zou hele regio helpen

LONDEN (ANP) - De ministers van Buitenlandse Zaken van zeventien landen, waaronder Nederland, roepen Libanon en Israël op om "de kans die het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran biedt" aan te grijpen. Het aanhouden van de oorlog in Libanon brengt "de huidige de-escalatie in de regio" in gevaar, stellen de Europese landen en Australië in een verklaring.

Dinsdag treffen vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar in de Verenigde Staten. De zeventien landen zeggen die gesprekken te verwelkomen. Libanon moet betrokken worden bij inspanningen om het regionale conflict te de-escaleren, om zo tot een duurzame politieke oplossing te komen, stellen zij.

De landen veroordelen aanvallen van Hezbollah op Israël, net als de Israëlische aanvallen op Libanon op 8 april waarbij honderden doden vielen. De landen zetten zich naar eigen zeggen in om de Libanese staat te steunen bij het waarborgen van zijn soevereiniteit en veroordelen ook aanvallen op de VN-missie UNIFIL in Libanon.