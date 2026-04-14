Slim besparen in dure tijden: zo houd je deze maand €150 over

Alles wordt duurder. Boodschappen zijn sinds 2021 ruim een derde duurder en de inflatie blijft rond de 2 à 3 procent hangen. Je merkt het aan je kassabon, je energierekening en zelfs aan je abonnementen. Toch ben je niet machteloos. Met een paar slimme aanpassingen kun je deze maand al rond de €150 besparen – zonder dat je leven ineens Spartaans aanvoelt.

1. Boodschappen: de snelste winst (± €50 p/m)

Begin bij de winkelmand. Maak één keer per week een weekmenu met boodschappenlijstje en ga hooguit één of twee keer naar de supermarkt. Door gericht te kopen voorkom je impulsaankopen. Kies waar mogelijk huismerken; kwaliteitsverschil is vaak minimaal, het prijsverschil niet.

Rekenvoorbeeld: vervang drie keer per week een A‑merk (yoghurt, pasta, schoonmaakmiddel) door een huismerk en je bespaart al snel €10–€15 per maand. Combineer dit met aanbiedingen die je toch gebruikt, en je zit dicht bij €50 per maand.

2. Energie: kleine knopjes, groot effect (± €30–€40 p/m)

Zet de thermostaat één graad lager, draag thuis een trui en sluit deuren. Korter douchen – zeg twee minuten minder – en wassen op lagere temperatuur scheelt ook. Energieprijzen blijven hoger dan vóór de crisis en drukken flink op je budget, dus elke kilowattuur telt.

Tel je maatregelen bij elkaar op, dan kom je al snel op tientallen euro’s per maand aan besparing, zeker in het stookseizoen.

3. Abonnementen: structurele klapper (± €40–€60 p/m)

Open je bankapp en loop al je automatische afschrijvingen na. Streamingdiensten, apps, tijdschriften, loterijen: alles wat je nauwelijks gebruikt, gaat opzeggen of naar een goedkoper alternatief. Eén streamingdienst minder, een goedkoper telefoonabonnement en het schrappen van een bijna nooit gelezen magazine leveren samen makkelijk €40–€60 per maand op.

4. Maak besparen je nieuwe standaard

Zet na salarisdag automatisch een vast bedrag naar je spaarrekening en leef van wat overblijft. Combineer dat met een simpele regel: grote uitgave? Eerst 24 uur wachten. Je zult zien hoeveel aankopen dan ineens niet meer “nodig” zijn.

Wie deze stappen combineert , zit heel redelijk aan €150 per maand extra ruimte. De prijzen heb je niet in de hand, maar hoe je met je geld omgaat wél.

Drie extra tips: